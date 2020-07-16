MKE Ankaragücü Başkanı Mert'ten şehit ailesine taziye ziyareti

ANKARA (AA) – MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın ailesine taziyede bulundu.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Beştepe Tesisleri'ne yakın bir bölgede ikamet eden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Sonay Altunbaş, "Oğlum evin balkonundan zaman zaman Ankaragücü'nde çalışan personelle sohbet ederdi. Yemyeşil tesisler, burayı çok severdi. Vatan sağ olsun." dedi.

Her zaman şehit ailesinin emrinde olduğunu vurgulayan Fatih Mert ise "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Başınız sağ olsun. Ailemiz için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Allah'tan sabır diliyorum." şeklinde konuştu.