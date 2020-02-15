MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın | Ankaragücü FB canlı izle

Ankaragücü Fenerbahçe canlı! MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak konuğu Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edeceği derbi öncesinde Başkent’ten kayıpsız dönmek istiyor. MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Fenerbahçe 41 puana yükselip zirve takibini sürdürmenin, 17 puanlı Ankaragücü ise kazanarak tehlike hattından çıkmanın peşinde.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

YEDEKLER: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE’DE SARI KART ALARMI!

Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriqi ve Altay Bayındır, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve DEV derbide forma giyemeyecekler.

Başkent temsilcisinde deneyimli kaleci Korcan Çelikay’ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, takımının Ankara kafilesinde yer alamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti. Fenerbahçe’nin gollerini Zanka ve Vedat Muriqi kaydederken Ankaragücü adına tek golü Dever Orgill kaydetmişti. Orgill de bu maçta forma giyemiyor.