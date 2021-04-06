MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Konyaspor'un tesislerinde gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, Konya'da bugün yapılan idmanın ardından yarın MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için otelde kampa girdi.
MKE Ankaragücü'nde, sarı kart cezalısı Michal Pazdan, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.