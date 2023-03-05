MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Beşiktaş sahasında Ankaragücü’nü, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1 yendi. Sarı-Lacivertliler’de Ali Sowe’un tek golü galibiyet için yetmedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ağçay, “İyi hazırlanmıştık. 15 günlük ara bizim için de toparlanma süreci olmuştu. Böyle maçlar içerde oynayan takımlar için seyirci avantajını kullanabilmek adına önemli. İlk yarı iyi geçti. Suni bir baskı yerken bir anda ciddi bir baskıya dönüştü ancak, o dakikalarda Gökhan iyi oynadı ve bizi oyunda tuttu. İkinci yarı iyiydik. Köklü bir camiayız. İnşallah haftaya Alanyaspor maçında istediğimiz sonucu alacağız. Oyun ve oyuncuların reaksiyonu beni mutlu etti. Skor haricinde diğer şeylerden ümitliyim” ifadelerini kullandı.

“OYUN BENİ MUTLU ETTİ”

Yeni transferlerin ilerleyen zamanda daha da uzun süre alacağını belirten Sedat Ağçay, “Süreleri daha uzun olacak. Bugünkü maçta bu kadar süre alabildiler. Bizim istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. 3 yerli oyuncu bizi değiştiriyor. 1 değişiklik yaparken 2, 3 tane yapabiliyorsunuz. Değişiklikler onun için sarktı. Elimizde olan bir durum değil. Yeni transferler faydalı olsunlar. İstediğimiz o yönde. Başkan elinden geleni yapıyor. Böyle adamlara sahip çıkalım. Bulunduğumuz yer yakışmıyor. Bugünkü oyun beni mutlu etti, inşallah camiayı da mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.

Her teknik direktörün kendisine göre bir sistemi olduğuna dikkat çeken Ağçay, “Ömer hoca değişik bir sistemle oynatıyordu. Benim de kendime göre bir sistemim var. Bu sahada biraz anlaşılmıştır. Her hocanın kendine göre taktiği var. Bugün sahaya yansıttığımız karakteri anlayabilir sporseverler” dedi.

İSTANBUL,(DHA)