MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

ANKARA (AA) – MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
Ligin zirvesini ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.