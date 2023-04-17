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17 Nisan 2023
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MLKP sanığına 7 yıl 15 ay hapis

Alaturka Online
Alaturka Online

Terör örgütü MLKP üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan A.Y. hakkında karar verildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık A.Y. yer almadı, avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt evi olarak kullanılan ikametinde örgütsel nitelikli dokümanlar bulunduğunu ve kentte MLKP propagandası içeren dergiler sattığını, terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından Adana’da düzenlenen organizasyonlara ve korsan gösterilere katılıp şiddet eylemleri gerçekleştiren, örgüte eleman kazandırmaya çalışan ve “terör örgütü üyeliği” suçundan cezaevinde hükümlü bulunan kişilere yardımda bulunan A.Y’nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasına ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık avukatı, müvekkilinin herhangi bir terör örgütüyle bağının olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.Y. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. (AA)

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