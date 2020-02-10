MMO Elazığ Şube Başkanı: Deprem kentsel dönüşüm için bir fırsat

Mimar Mühendisler Odası Elazığ Şube Başkanı Kazım Sanaç, Elazığ’daki depremin ardından risk taşıyan binalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara depreminden sonra yapı yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını, bu değişikliğin ardından binaların depreme karşı daha dayanıklı üretilmeye çalışıldığını vurgulayan Sanaç, 2000 sonrası yapılara gözle görülen bir hasar yoksa artçı depremlerin pek zarar vermeyeceğini, ancak aynı durumun 2000 öncesi binalar için geçerli olmadığını söyledi.

2000 yılından önce inşa edilen yapıların risk taşıdığını belirten Sanaç, Marmara depreminden sonra yapı yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını, bu değişikliğin ardından binaların depreme karşı daha dayanıklı üretilmeye çalışıldığını kaydetti.

“DEPREM DÖNÜŞÜM İÇİN FIRSATA ÇEVRİLMELİ”

Depremin kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde yapılması açısından bir fırsata çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Sanaç, şöyle konuştu;

*Biz depremde çok daha büyük yıkımların olmasını beklediğimiz mahallerimiz vardı. Şu an 566 yapının yıkılması gündemde.

*Bazı yerlerin dönüştürülmesi çok uzun zaman alabilirdi. Deprem şimdi buraları dönüştürme adına bize fırsat sundu. Şimdi can kaybının yaşanmayacağı binaları yapmak için bize fırsat doğdu.

“ARTÇILARIN ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“Binalarda gözle görülen bir hasar yoksa artçı depremlerin pek zarar verebileceğini düşünmüyorum” diyen Mimar Mühendisler Odası Elazığ Şube Başkanı Kazım Sanaç, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ama aynı durum 2000 öncesi binalar için geçerli değil. İnşaat sektörü çok kırılgan bir sektördür. Kentin kafasının kentsel dönüşüme hazır olmadığı sürece bireysel kafaların hazır olmayacağını düşünüyorum.

*İnsanlar deprem gerçeği ile yüzleşince şimdi önce can demeye başladılar. Yeni binaların nasıl olması gerektiğini rapor halinde ilgili bakanlara ilettik.

*Belediyemizde geçen şubat ayında imar planlarında yeniden revizyona gidilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Şimdi depremde bunun üstüne yaşanınca imar revizyon planının gerekliliği daha da önem kazandı.

*Şimdi yeni binalar yapılınca işin 2 önemli kazancı olacak. Birincisi sağlam yapılarla insanlarımızın can güvenliği sağlanacak. İkincisi vatandaşlarımızın mülk sahibi olmasıdır.

Sanaç, gerçekleştirilecek kentsel dönüşümde yerel firmalara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

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