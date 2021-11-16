Mobiltel halka arz oluyor

2001’de Motorola’nın Türkiye distribütörlüğünü alarak faaliyete geçen Mobiltel, 18-19 Kasım aralığında halka arz olacak. Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, şirketin kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacağını söyledi.

Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörü şirketlerinden Mobiltel’in şirket paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı, 18-19 Kasım tarihleri arasında ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemiyle olacak.

Şirketin halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlendi.

İnfo Yatırım liderliğinde “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile yapılacak halka arzda, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

‘KENDİ ALANINDA SEKTÖRÜN İLK HALKA ARZI’

Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Mobiltel’in 2001’de Motorola’nın distribütörlüğünü alarak kurulduğunu anımsatarak “Şu anda dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz markaları Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve 30’a yakın diğer markanın yanı sıra Türk Telekom’un da distribütörlüğünü yürütüyoruz. Sektörümüzde önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. 2023’te 5G lansmanı gerçekleşecek” dedi.

Mıstaçoğlu, “Halka arzı, özkaynaklarımızı güçlendirecek, net karlılığımızı artıracak bir hamle olarak görüyoruz. Bu halka arzla birlikte Mobiltel, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacak. Bu da bizim için gurur verici” diye konuştu.

Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, ise şu bilgileri verdi: “Covid-19 döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldığımız stratejik kararların etkisiyle 2020’i yüzde 33’lük bir ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın ilk 6 ayında ise pandemide ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık.”

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