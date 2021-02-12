Mobilya ihracatçıları ” ham madde sorunlarını” Ticaret Bakanlığı'na iletti

İSTANBUL (AA) – Mobilya ihracatçıları MDF, kontrplak, sünger ve boya gibi ham maddede yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile paylaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleşen "Mobilya Sektörü İhracatı ve Girdi Tedariki" konulu toplantı, İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri ile sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ve firma temsilcilerini bir araya getirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar'ın da katıldığı toplantıda, Türk mobilya sektörünün ihracat kanalında yaşadığı güncel gelişmeler ve ihracatı artmak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin MDF üretiminde dünya ikicisi, yonga levha üretiminde ise dünya dördüncüsü olduğunu kaydeden ihracatçılar, salgın nedeniyle mobilya ve beyaz eşya tüketiminde dünya genelinde yaşanan artışın MDF ve suntalam tedariğinde sorun oluşmasına neden olduğunu, bu sorunun minimize edilmesi için MDF ve kontrplak ihracatına kısıtlama getirilmesini ve iç piyasaya verilen miktarın artırılması önerisini dile getirdi.

Toplantıda, petrokimya ürünlerinin yüzde 12'sinin Türkiye'den, yüzde 88'inin ise AB ve Çin'den karşılandığına işaret eden mobilyacılar, sünger ve boya malzemelerinde yaşanan fiyat artışının önüne geçmek için petrokimya tesislerine yatırım yapılmasını istedi.

– "Tomruk ihracatı kayda tabi olsun"

İhracatı kayda tabi olan tomruğun basit işlem görmek suretiyle ihracının kayda tabi olmadan yapılabildiğinin dile getirildiği toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda önlem alması gerektiği karara bağlandı.

Öte yandan ham madde tedariki için lojistik hatların, deniz, hava ve karayolu olarak kurulması oldu. İşletme finansmanı konusunda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar'a "Firmaların işletme kredi faizleri makul seviyeye çekilerek kısa ve orta vadeli yatırımlar ivedilikle başlamalı." talebi iletildi.

– "Sektörle aramızdaki ilişki ihracat süreçlerini hızlandırıyor"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlığın bu sektöre özel önem gösterdiğini kaydeden Ağar, "Bakanlık ile sektör arasındaki dinamik ilişki iş ve ihracat süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürümesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ağar, toplantıların devam etmesi ve martta ikincisinin yapılması ricasında bulundu.

– "Türkiye'nin mobilya ihracat potansiyeli 10 milyar dolar"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise, toplantı kapanışında yaptığı konuşmada, şu açıklamalarda bulundu:

"Mobilya sektörü ham madde tedarikçisi paydaşları ile büyüyen bir sektör olup bu nedenle de sektördeki ölçek sorununun bir an önce çözüme kavuşması gerekmektedir. Aynı zamanda da fırınlanmamış hiçbir kereste ürününün ihracatı yapılmamalıdır. Türkiye mobilya sektörünün 10 milyar dolar ihracat potansiyeli mevcut. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı bir milat olarak kabul edip düzenli bir şekilde tekrarlamalıyız. Bu sayede her sene mobilya ihracatımız var olan ihracatın üzerine artı 1 milyar dolar gelecek şekilde artacaktır."

Güleç, 27 Nisan-2 Mayıs'ta Avrupa'nın en büyük mobilya fuarının İstanbul'da iki merkezde eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirterek, bu fuarın Türk mobilya sektörünün gücünü göstermesi ve yeni iş bağlantıları oluşturması için son derece önemli olduğunu bildirdi.