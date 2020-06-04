Mobilyacılar yılın ikinci yarısında ABD pazarına odaklanacak

BURSA (AA) – SİNAN BALCIKOCA/UĞUR ÇİÇEK – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya pazarından aldığı payı artırmak isteyen ve haziran ayına yüzde 20 ihracat artışı öngörüsüyle başlayan Türkiye mobilya sektörü, geçen yıl ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar olan dış satımını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayına güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Sınır kapılarının açılmasının ardından ihracata kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haziran, ihracatımızda artışla devam edeceğimiz bir ay olacak. Sınır kapıları açıldı, üreticiler üretmeye başladı. Geçen yıl haziranda ihracatımız normalin altında seyrettiği için bu yılın aynı dönemindeki ihracatımız daha yüksek olacak. İhracatımızın artmasıyla moral bulacağız. Geçen yıl haziran ayında 100 milyon dolar ihracatımız vardı. 2020'nin aynı ayında yüzde 20 ihracat artışı bekliyoruz."

Kovid-19 salgınının etkilerine de değinen Güleç, Türkiye'nin bu süreçten karlı çıkacağını söyledi. Güleç, "Yeni dönemde tedarik zincirinde Türkiye çok daha güçlü olacak. Bizi bekleyen çok güzel günler var. Mobilya sektöründe dünya pazarından pay alan sektör olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

– "Kredi desteği evleneceklere büyük imkanlar sunuyor"

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da salgın sürecinde bu ay itibarıyla normalleşmeye geçilerek fabrikaların tam kapasite çalışmaya başladığını bildirdi.

Kamu bankalarının yerli üretim mobilyada sunduğu düşük faizli kredi desteğini sevinçle karşıladıklarını belirten Balcı, bu sayede sektörde ciddi hareketlilik oluşacağını vurguladı.

Söz konusu kredi paketinin özellikle evlenecek çiftlere çok büyük imkanlar sunduğuna dikkati çeken Balcı, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk günden beri titizlikle üzerinde durduğumuz hijyen kurallarına fabrikamızda ve mağazalarımızda büyük önem vermekteyiz. Müşterilerimizi mobilya mağazalarına bekliyoruz." dedi.

Balcı, sektörün yeniden haraketlenen ihracatta 2020 hedeflerini yakalamak için tam kapasiteyle çalıştığını belirterek, "Bu süreçte özellikle ihracatta yeni pazar hedefimiz Amerika kıtası ülkeleri ve özellikle ABD olacaktır. ABD ve Çin arasındaki 'ticaret savaşı' Türk mobilyasına yarayacak. Sektörün Ar-Ge ekipleri, söz konusu bölgelerin konseptlerini yakından takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

– "Türkiye tasarım ve kalitede önemli potansiyele sahip"

Balcı, tasarım ve kalitede Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Türk mobilyacısının ABD pazarından beklentilerine değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Çünkü ABD, Çin pazarından çekiliyor. Alım heyetleri Türkiye'deki yüksek kapasiteli üreticilerle görüşmelerine devam ediyor. İhracatçı firmalarımızla bu süreci yürütüyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan toplam mobilya ihracatımızı bu yıl 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sektördeki son 2 aylık durgunluğu özellikle ABD'ye yapacağımız ihracat artışıyla kapatacağız. 2020'nin ikinci yarısını yoğun mesai yaparak geçirip hedeflerimize ulaşacağız."