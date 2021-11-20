MODANIN BİR SONRAKİ ALTIN MADENİ “METAVERSE”





Yıllık Decktopus üyeliğine 228 USD yerine sadece 49 TL'ye erişmek için:

indirim kodu: trendler15 Kayıt linki: https://bit.ly/3oFMdAc

Decktopus tanıtım içeriği: https://app.decktopus.com/share/boDBFdTfT/s/1

–

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

–

Patreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe

—

Yeni nesil yaratıcı ekonomi yükseliyor.Türk startup Decktopus Power Point’e rakip oluyor.Gençlerden dünyayı kurtaracak proje nedir? Modanın bir sonraki altın madeni “Metaverse” Cop26 zirvesinde akıllardaki soru nedir? Keşfedilmeyi Bekleyen DeFi nedir? İşte yeni serinlik formülü! Google’dan Avustralya’ya 740 milyon dolar! Google dünyayı kurtarabilir. Karbonu emen binalar geliyor! —

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

Tweets by cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir