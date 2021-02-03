Modanisa, çalışanlarını şirket hissedarı yaptı

İSTANBUL (AA) – Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kerim Türe, "Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Tahmini 8 milyon TL civarında havuz hisseyi, halen bu heyecanlı yolculuğun bir parçası olan tüm Modanisalılar ile paylaşacağız."

Modanisa, örnekleri daha çok ABD ve Avrupa'da görülen türden bir girişim olan çalışan hissedarlığını kendi bünyesinde hayata geçirdi.

Konunun ayrıntılarına ilişkin, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında bilgi veren Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kerim Türe, şu ana kadar büyümeyi birlikte sağladıkları çalışanları şirkete hissedar yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Kuruldukları 2011 yılından bu yana gerçekleştirdikleri önemli büyümede çalışanlarının emeğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Türe, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yaşadığımız büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşündük. Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Çalışanları şirketin geleceğine ve hayallerine ortak eden, mutluluğunu ve bağlılığını artıran bu uygulama ise ne yazık ki ülkemizde kurumsallaşmış bir program değil. 10. yılımıza girerken Modanisa olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz çok daha büyük ve biliyoruz ki artık bir hayal değil. Modanisa, ülkemizden çıkan ilk küresel online moda markası olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu yolda çalışanlarımızın katkısı, bağlılığı ve mutluluğuyla çok daha güçlü olarak ilerleyeceğimizden hiç kuşkumuz yok.

Şirket olarak, ortaklar olarak çalışanlarımızı şirkete ortak etme kararı verdik. Bu şekilde çalışanlarımızı hissedar ederek şirketimizin geleceğine ortak etme yolunda adımımızı attık. Şirketin mevcut hissedarları Nisan ayında ceplerinden 5,19 milyon TL'lik bir hisseyi bu hisse havuzuna aktardılar, şu an hisselerin değeri 8 milyon TL'ye geldi. Şirketimizin tüm çalışanları, üst kademe hariç olmak üzere, oluşturulan bu hisse havuzuna ortak oldular. "

– "Programa dahil olmak için çalışanların, en az 1 yılını Modanisa bünyesinde doldurmuş olması gerek"

Modanisa'nın bu yolculukta belirli dönemlerde yatırımlar aldığını ve almaya devam edeceğini hatırlatan Türe, yatırım alma sürecinde şirket değerlemesi yapılırken Modanisa'nın maddi varlıkları dışında marka değeri, müşteri potansiyeli ve insan kaynağı değeri gibi konuların da değerlemeye dahil edilerek bir hesaplama yapıldığını anlattı.

Türe, "Bu hesaplama yatırımcıların belirlediği oranlarla çarpılarak şirket değeri ve bu değer üzerinden de hisse senedi değeri belirleniyor. Tahmini 8 milyon TL civarında havuz hisseyi, halen bu heyecanlı yolculuğun bir parçası olan tüm Modanisalılar ile paylaşacağız." bilgisini verdi.

Programa dahil olmak için çalışanların, en az 1 yılını Modanisa bünyesinde doldurmuş olması ve program için belirlenen tarihte halen Modanisa dahilinde çalışıyor olmasının gerektiğini dile getiren Türe, havuz hissesi değeri miktarının, çalışanların Modanisa'da geçirdiği süreye ve kıdeme bağlı olarak belirleneceğini söyledi.

Türe, "Çalışanların Modanisa'da sergilediği başarılı çalışma performansı, havuz hissesi değeri miktarından alacağı payı artıracak. Modanisa çalışanlarının havuz hissesi değerinden alacakları tutar, şirket değerindeki artış doğrultusunda artacak." dedi.