Moderna: ‘‘Düşük Doz Corona Aşısı 6-11 Yaş Arası Etkili’’ 

Moderna, geliştirdikleri Covid-19 aşısının düşük dozunun 6 ile 11 yaş arası çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu açıkladı. Elçi RNA teknolojisiyle Covid-19 aşısı üreten firma, 5-11 yaş aralığına aşı sunacak olan Pfizer/BioNTech’e katılmaya hazırlanıyor.

Pfizer’ın çocuklar için Covid-19 aşı dozlarını piyasaya sunmasına kısa bir süre kaldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), firmanın 5 ile 11 yaş arası çocuklara yapmayı planladığı aşıyı değerlendiriyor. Onay çıkması durumunda aşının Kasım ayının başından itibaren çocuklara yapılabileceği öngörülüyor. Pfizer/BioNTech’in aşısına 12 yaş ve üstü için daha önce onay verilmişti.

Moderna henüz ergenlik çağındaki gençlere yapmayı planladığı aşı için onay almadı. Ancak firma bekleme sürecinde daha küçük çocuklardaki aşı çalışmalarına devam ediyor.

Araştırmacılar 6 ile 11 yaş arası çocuklarda bir ay arayla yapılan iki dozu test etti. Moderna’dan yapılan açıklamaya göre her iki dozun da yetişkinlere verilenin yarısı olduğu belirtildi. İlk sonuçlar aşı olan çocukların, aşının tam dozunu olan yetişkinlere yakın seviyede antikor ürettiğini gösterdi.

Çocuklarda da geçici yan etkiler görülüyor

Yaşları 6 ile 11 arasında değişen 4 bin 753 çocukla yapılan araştırmada çocukların bir kısmına aşı diğer kısmına ise plasebo yani etkisiz doz verildi. Moderna, yetişkinler gibi aşılı çocukların da baş ağrısı, ateş ve aşı yerinde ağrı gibi geçici yan etkiler yaşadıklarını bildirdi.

Ancak çalışmanın kapsamının, Moderna ve Pfizer’ın aşılarından sonra özellikle genç erkeklerde görülen kalp kası enflamasyonu gibi nadir yan etkileri tespit etmek için dar olduğu belirtiliyor.

Moderna çalışmayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve verileri bilimsel bir dergiye sunmadı. Ancak sonuçların yakında FDA ve denetçi kurumlarla paylaşılacağını bildirdi. Çalışma hala devam ediyor ve aşılı katılımcılarla aşısızlar arasındaki oranları karşılaştırmak için yeterli Covid-19 vakası olmadığı sürece, aşının çocuklarda enfeksiyonları gerçekten önlemedeki etkinliğini hesaplamanın mümkün olmayacağı belirtiliyor.

FDA henüz şirketin 12 ile 17 yaş arası gençler için yapmayı planladığı aşı dozlarına onay vermedi. Ancak ABD’den önce bazı ülkeler Moderna’nın aşısının ergenlik çağındaki çocuklara yapılmasının önünü açtı.

FDA’in 5 ile 11 yaş arası çocuklara yapılacak Pfizer/BioNTech aşısını onaylaması durumunda ABD’de 12 yaşın altındaki çocukların aşılanmasına gelecek aydan itibaren başlanması bekleniyor. Pfizer geçen hafta yaptığı açıklamada bu yaş grubundaki çocuklara yapılan dozlarının Covid-19’un sistematik semptomlarını önlemekte neredeyse yüzde 91 etkili olduğunu bildirmişti.

FDA tavsiye kurulu uzmanları Pfizer’ın sunduğu verileri Salı günü değerlendirmeye alacak. Pfizer’ın aşısı FDA’den onay alırsa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de tavsiyede bulunacak.