Moderna’nın Aşı Deneyinde Olumlu İlerleme

Corona virüsüyle mücadelede aşı geliştirme çalışmalarını sürdüren firmalardan Amerikan ilaç firması Moderna, süregelen çalışmanın erken aşamasında aşı adayının güvenli olduğunu ve 45 sağlıklı gönüllüde bağışıklık yanıtı oluşturduğunu bildirdi. Çalışmayla ilgili rapor New England adlı tıp dergisinde yayınlandı.

Gönüllülerden hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmediği belirtilen raporda deneklerin yarısından daha azında yorgunluk, baş ağrısı, üşüme ve iğne yerinde kas ağrısı gibi hafif yan etkiler görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre bu yan etkiler de daha çok ikinci dozun ardından ve en yüksek dozu alan kişilerde görüldü.

Moderna, 16 Mart’ta virüsün genetik dizilimi açıklandıktan 66 gün sonra insanlı aşı deneyine başladığını açıklayan ilk firma olmuştu.

ABD hükümeti Moderna’nın aşı çalışmasını yarım milyar dolar yatırarak destekledi. Başarılı bir aşının, Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde bulunan ve daha önce hiç lisanslı ürünü bulunmayan Moderna için dönüm noktası olabileceği yorumu yapılıyor.





Moderna’nın mRNA-1273 adlı aşısı insanlara enjekte edildiğinde hücrelere Corona virüsünün dış yüzeyini taklit eden proteinler üretmesi talimatını veriyor.

Yayınlanan araştırmaya göre aşının üç dozu 18 ile 55 arasında değişen 15 kişilik gönüllülerden oluşan üç gruba uygulandı. Denekler 28 gün arayla iki kez aşı oldu. Üç gruba aşıdan 25, 100 ya da 250 mikrogram ölçeğinde verildi.

Raporda iki doz aşı olanların vücudunda virüsü etkisiz hale getiren antikorun oranının virüsten iyileşenlerin antikor oranını aştığı belirtildi.

Yan etkiler ise 25 mikrogram aşı verilen 13 gönüllüden 7’sinde, 100 mikrogram aşı verilen 15 gönüllünün tamamında ve 250 mikrogram doz verilen 14 gönüllünün tamamında görüldü. En yüksek doz grubundaysa üç hastada ateş, üşüme, baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi reaksiyonlar görüldü. Bunlardan birinin ateşinin 39,6 santigrat dereceye çıktığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan Kaiser Permenante Washington Araştırma Enstitüsü doktorlarından Lisa Jackson deney sırasında ciddi yan etki olarak değerlendirilecek hiçbir etki görmediklerini söyledi.





Moderna, Haziran ayında yaptığı açıklamadaysa yan etkileri en aza indirmek için deneyin geç evresinde 100 mikrogram doz kullanacağını bildirmişti.

Moderna 100 mikrogram doz uygulamasıyla yılda 500 milyon doz üretebileceğini, bu rakamın 2021’den itibarense yılda bir milyar doza çıkmasının mümkün olduğunu kaydetmişti. Moderna İsviçreli Lonza ilaç firmasıyla stratejik işbirliği yapıyor.

Nisan ayında Moderna, birinci aşama deneyini Corona virüsü karşısında en çok risk taşıyan 55 yaşın üzerindeki denekleri de kapsayacak şekilde genişletmişti. Moderna ikinci doz enjeksiyonun ardından denekleri bir yıl boyunca takip edeceğini, böylece yan etkileri ve bağışıklığın ne kadar sürdüğünü izleyeceğini bildirmişti.