Modüler yapı teknolojisinin inşaat yöntemlerine entegrasyonu başarıyla sürüyor

İSTANBUL (AA) – Dorçe Prefabrik, modern bir inşaat yöntemi ve teknolojiyle evirilmiş sürdürebilir ve yenilikçi bir yapım metodu olan prefabrik modüler yapıları yerel ve uluslararası projelerinde başarıyla uyguluyor.

Dorçe Prefabrik yaptığı açıklamayla modüler yapı teknolojisine ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, modüler binalar bir veya daha fazla prefabrik modüllerin bir araya gelmesiyle oluşurken, projelerde geçici yapılar olarak da kullanıldığından, herhangi bir temel olmadan da kurulup, kolayca sökülüp, başka bir sahaya taşınabiliyor.

Her türlü iklim koşullarına göre çeşitli tasarımlar uygulanabilirken, yangın, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma sistemi ve elektrik ekipmanlarına kadar tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor.

Prefabrik modüler bina, bir binanın yaygın olarak saha dışında inşa edilen alışılagelmiş inşaat şantiyelerinde kullanılan malzemelerin, kodların ve standartların aynıları veya benzerleri kullanılarak üretildiği, ancak geleneksel yapılara oranla yaklaşık iki kat daha hızlı üretilip inşa edildiği bir süreç olarak öne çıkıyor.

Modüler binalar, sahada inşa edilen en zorlu geleneksel yapılarla aynı tasarım konseptini ve teknik performansı karşılayabilirken, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü bu teknolojiyi çok sık kullanıyor.

– Modüler yapılar, son yılların en yükselen trendleri arasında yer almayı başarıyor

Temel kullanılmaksızın inşa edilebilen hem geçici hem de kalıcı olarak tasarlanabilen modüler yapılar 3 veya 4 kat ile sınırlı kalmayıp bir şantiye ortamında inşa edilen komplike binalardan ayırt edilemeyen yapılar olarak son yılların en yükselen trendleri arasında yer almayı başarıyor.

Günümüzde modüler yapılar, yalnızca hazır kutu odalar veya diğer hacimsel yapı elemanlarından oluşan bir binanın monte edilmesine değil, aynı zamanda fabrikada üretilen daha mikro yapısal elemanlara da dayanıyor.

– Yerinde olmayan inşaat, inşaat sürecinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor

Modülerleştirmenin avantajları hakkında da bilgi verilen açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Yapısal olarak modüler binalar genellikle farklı metotlarla inşa edilen yapılardan daha güçlü ve dayanaklı yapılardır çünkü her modül şantiyeye ve şantiyedeki vinç kurulumuna, bazen de çok sert ve zorlu nakliye koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmaktadır. Birleştirilen ve birbirine sabitlenen modüller, prefabrik duvarlara, zeminlere ve çatılara, nihayet tüm binalara dönüştürülür ve ana yapı da tıpkı onları oluşturan modüller kadar dayanıklı ve güvenilirdir.

Yerinde olmayan inşaat, inşaat sürecinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Üretim tesislerine teslim edilen malzemeler, nem ve diğer olumsuz hava koşullarından zararın önüne geçmesi veya bozulmasını önlemek için depolarda ve hangarlarda güvenli ve emniyetli bir şekilde depolanır. Üretim tesisleri, her aşamada yüksek kaliteli modern inşaatı teşvik eden sıkı kalite kontrol programlarını uygular.

Kalite kontrol süreçlerini yönetmeye ve inşaat sürelerini kısaltmaya ek olarak, modüler yapıların sunduğu birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Üretim ve inşaat faaliyetlerinin fabrika ortamında yürütülmesi, şantiyelerdeki kaza olasılığını önemli ölçüde azaltır, sahaya erişim yollarındaki araç trafiğini azaltır."

– İnşaat süresinin yüzde 30-50 azaltılmasına olanak sağlanıyor

Modüler inşaat yapım metodu, inşaat süresinin yüzde 30-50 oranında azaltılmasına olanak tanıyor ve günümüzün zor piyasa koşullarında alternatif ve etkili bir çözüm sunuyor, bu durumda "ekonomik", "ilkel" anlamına gelmiyor.

Günümüzde modüler inşaat, sadece bir bina türü değil, modern bir inşaat yöntemi ve teknolojiyle evirilmiş sürdürebilir ve yenilikçi bir yapım metodu olarak öne çıkarken, modüler yapıların yüzde 60-90'ı fabrika ortamında tamamlanıyor.

Hazır olduktan sonra şantiyeye gönderilip, montajı yapılırken, bina ve çatı kaplama gibi işlemler, iç dekorasyon, asansör montajı gibi işlemler de sahada yapılıyor.

– Geleneksel yapılardan ayırt etmek neredeyse mümkün olmuyor

Verilen bilgiye göre, günümüzde okul, hastane, AVM, hotel gibi meskenler için tamamlanmış modüler binaların çoğu, bina sakinleri tarafından hangi yöntemle inşa edildiğini tahmin edilemeyecek şekilde görünmektedir.

Dorçe Prefabrik de Türkiye'de prefabrik modüler yapı sektörünün öncü ve ilk kurulan şirketlerinden birisi olarak hem müteahhitlik hizmetleri hem de prefabrik modüler yapım teknolojisi ile dünyanın farklı bölgelerinde hastane, okul, işçi yaşam şehirleri, yurt, askeri kamplar projelerini modern inşaat yöntemleri kapsamında tamamlamayı sürdürüyor.