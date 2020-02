Moğol Komutanı Balgay ve Kuruluş Osman Kongar kimdir?

ATV ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman’ın 10. bölümüyle Moğol Komutanı Balgay ve adamı Kongar dahil oldu. Dizinin yeni karakterleriyle birlikte kim oldukları da merak edilmeye başlandı. İşte karakterlerden tüm detaylar…

MOĞOL KOMUTANI BALGAY’I CANLANDIRAN YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974’te Rize’de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi’ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi “Turizm İşletmeciliği” bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar’ında yüksek lisans yaptı. 1999’da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu’na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na atandı.

Yurdaer Okur, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

KURULUŞ OSMAN’DA KONGAR’I CANLANDIRAN BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Oyunculuk Bölümü’nü bitirmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener’in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.