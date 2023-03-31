Moise Kean’e Süper Lig’den iki talip! Yeniden başlangıç vurgusu…

Moise Kean’in 2021’in yaz aylarında yeniden başladığı Juventus macerası, kısa bir süre içerisinde noktalanabilir. İtalyan yıldızın yeni sezon planlarında öncelik teşkil etmediği bilinmekte.

2021’DE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Juventus’un altyapısından yetişen Moise Kean, 2019’da 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Everton’a transfer olmuştu.

Golcü oyuncu, özellikle 2020-21 sezonunda PSG formasıyla kiralık geçirdiği dönemde başarılı bir performans sergilemişti. Juventus, 2021’in yaz transfer döneminde Moise Kean’i iki senelik kiralık olarak Everton’dan kadrosuna katmıştı. İki sezonun kiralanma bedeli 7 milyon Euro’ydu.

BONSERVİSİ JUVENTUS’A GEÇTİ

Juventus, Moise Kean’i Everton’dan kiralarken 28 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu belirlemişti. Sağlanacak sportif hedefler, bu maddeyi aktif hale getirecekti. Bu sportif hedef şartları sağlandı ve Juventus, 28 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Moise Kean’i kadrosuna katmış oldu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Moise Kean, Juventus’a döndükten sonra 2021-22 sezonunda çıktığı toplam 43 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. Bu sezon ise şu ana kadar 34 maçta görev yapan Moise Kean yine toplam 6 gol atabildi.

ROMA MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

5 Mart’ta Juventus’un deplasmanda Roma ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan Moise Kean, takımı 1-0 gerideyken son bir gol umudu olmak adına 89. dakikada oyuna dahil oldu. Fakat İtalyan golcü, 40 saniye içinde gördüğü kırmızı kart ile sahada pek kalamayarak oyun dışında kaldı. Bu gelişme sonrası Juventus’ta Moise Kean ile yola devam etme ihtimali daha da azaldı.

JUVE’DE FUTBOLUN PATRONU DEĞİŞTİ

Juventus, 15 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldığı dönemde yöneticilerinin de görev yasağıyla sarsılmıştı. Suçun işlendiği dönemin sportif direktörü Paratici’ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene’ye 2 yıl, Cherubini’ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved’e 8 ay futboldan men cezası verdi.

Juventus’ta bu yaşananlar sonrası 22 Ocak 2023’te Francesco Calvo, futboldan ana sorumlu isim konumuna getirildi.

CALVO’NUN PLANI DEVREDE

Francesco Calvo’nun sorumluluğunu üstlendiği futbol takımı, yeni sezonda büyük bir değişime hazırlanıyor. İtalyan futbol adamının her bölge için yeni isimlere yoğunlaştığı ve listesini hazırladığı belirtiliyor.

AYRILIKLAR KAPIDA

Yeni sezonda Juventus’un takım iskeletinin değişmesi bekleniyor. Sözleşmesi bitecek yıldızlardan Angel Di Maria ve Adrien Rabiot’nun takımdan ayrılma ihtimalleri yüksekken Juan Cuadrado ve Alex Sandro gibi önemli isimlerin de sözleşmelerinin sonuna gelinmiş durumda.

Torino ekibinde PSG’den kiralık Leandro Paredes ve Marsilya’dan kiralık Arkadiusz Milik’in de durumları belirsizliklerini koruyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Juventus’un yıldız golcüsü Dusan Vlahovic de birçok Avrupa devinin listesinde yer alırken takımdan ayrılabileceği söylentileri yükseliyor. Takımdan ayrılma ihtimali, performansı ile beklentileri karşılayamayan Moise Kean için de geçerli.

CALVO’NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİ TÜRKİYE’DEN

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus’ta Francesco Calvo, her bölge için öncelikli hedeflerini belirlemiş durumda. Kadroda toplu bir değişim planlanırken önceliği ise hücum hattındaki isimler teşkil ediyor.

Buna göre Sassuolo’nun eski golcüsü Gianluca Scamacca’yı West Ham’dan yine İtalya’ya döndürmek isteyen Calvo, kısa sürede Sassuolo’daki formuyla dikkat çeken Armand Lauriente’yi de transfer etmeyi planlıyor. Esas bomba ise Türkiye’den geliyor.

ZANIOLO İLK HEDEF

Francesco Calvo’nun 11’inde yer alan isimlerden biri de Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo… Calvo’nun en flaş hamleleri olarak Gianluca Scamacca ve Nicolo Zaniolo gösteriliyor.

İtalyan basınında geniş yer bulan yeni 11 için ilk hedefin Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo olduğu aktarılıyor. İtalyan yıldızın ilk yaz transfer dönemi için geçerlilik taşıyan 35 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

MOISE KEAN’DEN ZANIOLO AÇIKLAMASI

İtalyan basınından Corriere dello Sport’a konuşan Moise Kean, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yeniden başlama vurgusu yapan golcü oyuncu, “Nicolo, harika bir insan ve harika bir arkadaş. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. O, bir tercih yaptı. Sık sık konuşuyoruz. Türkiye’de mutlu ve ne kadar değerli olduğunu yeniden kanıtlayacağına inanıyorum. Onun mutluluğu da beni çok mutlu ediyor. Hatalardan sonra yeniden başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

KEAN İÇİN SÜPER LİG’DEN İKİ SEÇENEK

Juventus’un golcüsü için Süper Lig’den iki ekibin temaslarda bulunduğu aktarılıyor. İtalyan basınından FantaMaster, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Moise Kean ile ilgilendiklerini ifade etmekte.

TEKLİF BEKLENİYOR

Yaz aylarında hem Beşiktaş hem de Galatasaray’ın Moise Kean için bir teklif yapabilecekleri aktarılmakta. Fakat burada Juventus’un sunduğu şartlar, transfer ihtimalini güçleştiriyor. İtalyan devi, kasasından neredeyse yeni çıkan 30 milyon Euro civarındaki bonservis bedelini oyuncunun ayrılışı ile kasasına geri koymak istiyor.

ZANIOLO FAKTÖR OLABİLİR

FantaMaster, Galatasaray’ın Moise Kean transferinde önemli bir avantajı olduğunu Nicolo Zaniolo faktörüyle ifade ediyor. Sarı-Kırmızılıların transferi bitirmek adına Zaniolo’yu devreye sokabilecekleri aktarılıyor. Nitekim Moise Kean’in açıklamalarında da yer verdiği arkadaşlıkları, Galatasaray’ı transfer adına avantajlı kılabilir.