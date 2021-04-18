Monte Carlo'da şampiyon Tsitsipas

İSTANBUL (AA) – Monte Carlo Tenis Turnuvası'nı, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenen Yunan Stefanos Tsitsipas kazandı.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 5 numarası Stefanos Tsitsipas ile klasmanın 8. sırasındaki Andrey Rublev karşılaştı.
Toplam 1 saat 11 dakika süren mücadelede rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Tsitsipas, şampiyonluğa ulaştı.
22 yaşındaki Yunan sporcu, Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) masters turnuvalarındaki ilk zaferini elde etti.
Tsitsipas, ATP'de masters seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Yunan tenisçi de oldu.