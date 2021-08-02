Montrö açıklamasına imza atan amirallerden AYM’ye başvuru

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile “sarıklı cübbeli” amiral hakkındaki açıklamaya imza attıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan ve adli kontrol kararı uygulanan 104 amiralden 5’i, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

ASUMAN ARANCA

Dilekçede, amirallerin ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklama nedeniyle soruşturmaya tabi tutuldukları ve polis nezaretinde ifadeye gittikleri belirtilerek, haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı belirtildi.

‘HAK İHLALİ VAR’

Dilekçede, amirallerin “ifade özgürlüğü, lekelenmeme hakkı, seyahat özgürlüğü ve özgürlük hakkının” ihlal edildiği kaydedildi. Emekli askerlerin avukatı Hüseyin Ersöz tarafından AYM’ye sunulan dilekçede, amirallerin Montrö ve sarıklı amiral açıklamasının, bazı kurum ve kişiler tarafından muhtıra benzeri bir girişim olarak yansıtılmaya çalışıldığı, karalama kampanyası başladığı vurgulandı. Dilekçede, dava açılması durumunda temyiz incelemesine bakacak olan Yargıtay da dahil pek çok kurum tarafından yapılan açıklamalarla amirallerin hedef alındığı belirtildi.