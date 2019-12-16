Kategoriler
Ekonomi Türkiye

Moody’s: Türkiye’de finans dışı şirketler için görünüm negatif

Moody’s, bu 3 bölgedeki şirketler için negatif görünümü yönlendiren ortak faktörlerin yavaşlayan ekonomik büyüme, artan jeopolitik riskler ve politika öngörülemezliği olduğunu vurguladı.

Raporunda, Türkiye’de jeopolitik gerilimler, politika öngörülemezliği ve kırılgan faaliyet ortamının şirketler üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini belirten Moody’s, Güney Afrika’da yavaş politika reformları, yavaş ekonomik büyüme ve belirsizliğin yatırımlara zarar vermeye devam edeceğini ifade etti.

Moody’s bu bölgelerde not verdiği şirketlerin çoğunun kredi kalitelerinin sağlıklı bilançoları, lider piyasa pozisyonları, yeterli likiditeleri ve uluslararası rezervlerinin etkisi ile ciddi bir aşınma göstermeyeceğini de öngördü. (FOREKS)

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?