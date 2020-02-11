Moody’s’den corona virüs açıklaması

Moody’s’in Salı günü açıkladığı, coronavirüs salgınının küresel düzeydedeki potansiyel ekonomik etkilerinin incelendiği raporda, Çin ile çok yakın ticari ilişkileri olan Asya – Pasifik ülkeleri ekonomilerinin, Avrupa ya da Amerika ülkelerine göre, coronavirüs etkisine daha çok açık ülkeler olduğuna dikkat çekildi.

KÜRESEL EKONOMİNİN ZARAR GÖRECEĞİ VURGULANDI

Moody’s raporunda, “Uzun bir sürüye yayılması durumunda, virüs salgını, üretim zincirini bozabilir, emtia fiyatlarındaki düşüşleri artırabilir ve ekonomi üzerinde belirgin ikincil derecede olumsuz etkiler yaratabilir” uyarısı yapıldı ve salgının Çin’in büyümesi üzerinde yaratacağı risklerden genel olarak küresel ekonominin zarar göreceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, corona virüs salgınının önlenilmesinin ardından normal ekonomik aktivitenin başlamasından sonra dahi ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha etkili olacağı uyarısı yapıldı. (DHA)



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