Morgan Stanley’den şaşırtan faiz tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın 2023’ten önce faiz artırmayacağı yönünde tahminde bulundu.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2023’e kadar faiz oranlarını artırmayacağını öngördü.

Pazar günü yayınlanan bir notta, stratejist Andrew Sheets, bankanın ekonomi ekibinin tahminlerini açıkladı. Buna göre bankanın uzmanları ABD merkez bankasının varlık alımlarını gelecek yılın ortasına kadar sonlandıracağı ancak gösterge oranını 2023’ün başına kadar yükseltmeyeceğini öngördü.

Sheets, bunun nedeninin işgücü piyasasına katılımın sürekli bir artış göstermesi ve enflasyonun ılımlı olması yönündeki beklentiler olduğunu söyledi.

CEO DAHA ŞAHİN

Geçen ay bankanın CEO’su James Gorman, “paranın şu anda fazla serbest ve kullanılabilir” olduğuna dair endişesini dile getirerek Fed’in 2022’nin ilk çeyreğinde “hareket etmeye başlaması” gerektiğini savunmuştu.

Fed’in bu ay varlık alımlarının alımını yavaşlatması ve bunun mevcut takvimle 2022 Temmuz’da tamamlanacak olması nedeniyle faiz artırım tarihi olarak uzmanlar 2022 ortasını işaret ediyordu.

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