Moritanya Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed, Büyükelçi Kahyaoğlu’yla görüştü

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Alaturka Online
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HARTUM (AA) – Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed’i makamında ziyaret etti.

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ile Kahyaoğlu görüşmesinde, dost iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Moritanya’ya desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sunan Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed, Kovid-19 ile mücadelesinde Moritanya ve halkının Türkiye’nin yanında olduğunu ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin düzeyinden övgüyle bahseden Büyükelçi Kahyaoğlu da iş birliğinin özellikle koronavirüs salgınıyla mücadelede süreceğini kaydetti.

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