Morutan’ın menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray’ın İtalya Serie B Ligi ekibi Pisa’ya kiraladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan’ın menajeri Victor Becali flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları…

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde!

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Adama Traore’yi transfer listesine aldı. Haberde, Fenerbahçe’nin dışında Galatasaray ve Medipol Başakşehir de Mali asıllı İspanyol yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Antalya kampı Alanya maçı ile bitecek

Galatasaray yarın akşam Alanyaspor ile depremzedeler yararına oynanacak maçla birlikte Antalya kampını sonlandırıp İstanbul’a dönecek. Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray yarın akşam Alanyaspor ile depremzedeler yararına oynanacak maçla birlikte Antalya kampını sonlandırıp İstanbul’a dönecek.

Galatasaray’dan Paris’e çıkarma!

Galatasaray, önümüzdeki hafta itibarıyla transferde yeniden hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılıların yöneticileri, transferler adına ilk olarak Paris’e gidecekler. Orta sahaya Renato Sanches’i takviye etmek isteyen Galatasaray, PSG’nin “Yazın görüşelim” cevabını kabul etmedi. Sarı-Kırmızılılar, haftaya Paris’e giderek kulüp yetkilileriyle masaya oturacak Görüşmenin ana konusu Renato Sanches olacak, ancak asıl büyük hedeflerden biri, Icardi’nin bonservis konusu. Galatasaray Yönetimi, vakit kaybetmeden Arjantinli yıldızın tapusunu almayı planlıyor.

“Morutan büyük bir sürpriz yaptı”

Romanya’da yayın yapan Fanatik. ro’ya konuşan Becali, “İtalya Serie B Ligi zor ve karmaşık bir lig ancak Morutan büyük bir sürpriz yaptı. Çok iyi adapte oldu ve iyi bir performans gösterdi. Ayrıca milli takıma da geldi. Aslında takıma bu kadar hızlı adapte olacağını ve bu performansı göstereceğini düşünmemiştim.

“Teklif yok”

İtalya Serie B ligini biliyorsunuz hem zor hem de karmşık. Taraftarlar ve teknik direktör de Morutan’ın performansından oldukça memnun. Bize şu anda gelen bir teklif yok” dedi.

Satın alma opsiyonu var

Bilindiği üzere, Rumen yıldızının sözleşmesinde 5.5 milyon Euro’ya satın alma maddesi bulunuyor. Pisa kulübünün Serie A’ya yükselmesi durumunda bu opsiyon zorunlu olacak.

150 bin Euro’ya kiralandı

Morutan sezon başında 150 bin Euro kiralama bedeli karşılığında İtalyan kulübüne transfer olmuştu.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Pisa ile 24 maça çıkan Rumen yıldız 5 gol ve 7 asist kaydetti. 2021 yazında FCSB’den Galatasaray’a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Morutan’ın sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.