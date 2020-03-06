Moskova zirvesinden çıkanlar – Türkiye’nin Gündemi (5 Mart 2020)





Gökhan Kazbek’in sunduğu ‘Türkiye’nin Gündemi’ programında, Moskova zirvesinden çıkan ateşkes kararı masaya yatırıldı. Tele1 Rusya Temsilcisi Mahir Esen be Gazeteci Musa Özuğurlu, İdlib sorununa ilişkin önemli saptamalar yaptı. Tele1'e destek olmak için:

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