Moskova’da dükkan ve restoranlar yine kapanıyor

Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin artan Covid-19 vakalarıyla mücadele edebilmek için 28 Ekim’den itibaren Moskova’da tecrit kısıtlamalarını yeniden uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Bugün yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm dükkan, bar ve restoranlar kapalı kalırken, yalnızca zorunlu ihtiyaçların satışını yapan eczane ve süpermarket gibi işletmeler açık olacak.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ülke çapında işyerlerinin 30 Ekim’den 7 Kasım’a kadar, yani bir hafta boyunca kapalı kalması kararını onayladı ve belli bölgelere göre kısıtlamaların değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Rusya bugün, günlük bazda hem corona virüsü nedeniyle ölen insan sayısı hem de yeni Covid-19 vakalarında rekor seviyeyi gördü.

İlginizi Çekebilir DSÖ duyurdu: Türkiye, İngiltere ve Rusya’da vakalar artıyor İlginizi Çekebilir Rusya’da corona virüs alarmı: 7 gün tam kapanma geliyor