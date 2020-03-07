Moskova’da Erdoğan ve AKP kaybetti, Türkiye kazandı! – Demokrasi Arenası (6 Mart 2020)





Demokrasi Arenası'nda Moskova zirvesinin ayrıntıları büyüteç altına alındı. Usta televizyoncu Uğur Dündar, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Emekli Tuğamiral Türker Ertürk ve Tarihçi Sinan Meydan'la gündem değerlendirildi Tele1'e destek olmak için:

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