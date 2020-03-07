Moskova’da Türk heyetini kabulde Büyük Katerina ve Rus askerleri Ayrıntısı

Moskova’daki zirvede Putin’in Türk heyetini konuk ettiği salonda iki heykel dikkat çekti.

Biri, Osmanlı imparatorluğunu birkaç kez yenen ve Kırım’ı alan Büyük (II.) Katerina heykeli.

Diğeri de Osmanlı’yı 1877-1878’de Bulgaristan’dan çıkartan Rus askerlerinin heykeli.

Moskova’nın, Türk heyetini Osmanlı imparatorluğunu birkaç kez yenen ve Kırım’ı alan Büyük Katerina ve Osmanlı’yı Bulgaristan’dan çıkartan Rus askerleri heykelinin altında karşılaması sosyal medyada Moskova’nın ‘ince bir göndermesi’ olarak yorumlandı. Ancak, Putin’in kabullerini bu salonda yaptığı da ayrı bir gerçek.

BÜYÜK KATERİNA KİMDİR?

Moskova’daki kabul salonunda heykeli bulunan II. Katerina kendisini kültür ve sanat açısından bir aydın olarak görüyordu. Zamanın Fransız filozofları Voltaire, Diderot ve D’Alembert ile yazışmalar yaptı. 1764 yılında Avrupa’dan satın aldığı 250 tabloyu sergilemek üzere Sn. Peterburg’da Hermitage Müzesi’ni inşa ettirdi. Bu müze sonraki çarların da katkılarıyla dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden biri haline geldi.

II. Katerina zamanında Rusya, Osmanlı Devletine çok büyük kayıplar verdirmişti.

Çariçe II. Katerina veya Büyük Katerina 1729 – 1796 yılları arasında yaşadı. 34 yıl boyunca Rusya’yı yönetti. 18. yüzyıl Rusya’sına damgasını vurdu. II. Katherina, Kırım’ı Rus topraklarına katan çariçe olarak bilinir.

II. KATERİNA OSMANLI’YA BÜYÜK KAYIPLAR VERDİRDİ

II. Katerina zamanında Rusya, Osmanlı Devletine çok büyük kayıplar verdirdi. II. Katerina’nın çariçeliği sırasında 3 değişik Osmanlı padişahı hüküm sürdü: III. Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim. Bu dönemde Rusya Osmanlı Devleti’yle iki büyük savaş yaptı. Bunlardan birincisi III. Mustafa döneminde yapılan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’ydı.

Bu savaşta büyük kayıplara uğrayan Osmanlılar I. Abdülhamit tahta geçtiğinde Ruslarla Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzalayarak Kırım Hanlığı’nın bağımsız olmasını kabul ettiler. Ama II. Katerina ünlü generali Potemkin’le birlikte Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görmek istiyordu.

Antlaşmanın imzasından 9 yıl sonra 1783 yılında Rusya, Kırım’ı ilhak ederek resmen topraklarına kattı. I. Abdülhamit’in saltanatı sırasında gerçekleşen bu durumu kabul edemeyen Osmanlılar Kırım’ı geri almak için Rusya’yla tekrar 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşına girdiler.

İLK DEFA BİR MÜSLÜMAN OSMANLI TOPRAĞI HRİSTİYANLARA KAYBEDİLDİ

Ancak tekrar yenilen Osmanlılar III. Selim tahta geçtikten sonra Yaş Antlaşması’nı imzalayarak Kırım’ı Ruslara bırakmaya razı olmak zorunda kaldılar. Kırım’ın kaybı Osmanlılar için büyük bir hezimet olmuştu. Çünkü ilk defa Müslüman bir Osmanlı toprağı Hristiyanlara kaybediliyordu.

Rusya ise Karadeniz kıyısındaki bu toprakları ele geçirerek büyük bir stratejik başarıya sahip olmuş, Karadeniz’de donanma kurma imkânını elde etmişti. Bu gelişmeler 19. yüzyıl boyunca Boğazlar sorununu gündeme getirdi.

RUS ASKERLERİNİN HEYKELİ

Erdoğan ile Putin’in önünde oturduğu şöminenin üstündeki heykel de Osmanlı’yı 1877-1878’de Bulgaristan’dan çıkartan Rus askerlerinin heykeli.

PUTİN KONUKLARINI AYNI SALONDA KABUL EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bu fotoğrafla II. Katerina heykelinin altında kabul ederek Türk heyetine mesaj gönderdiği sosyal medyada çok konuşuluyor ama bu gerçek değil. Çünkü Putin konuklarını genellikle aynı salonda ağırlıyor.