Mostafa Mohamed Mısır’ı karıştırdı! Galatasaraylı yıldızın sınav skandalı

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, ülkesinde büyük bir sınav skandalına karıştı.

Galatasaray’ın yıldız forveti Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası için mücadele ederken, ülkesinde şaşkına çeviren bir olaya dahil oldu.

Mısır’daki bir enstitüde eğitimini sürdüren Mohamed, kendisi yerine başka birini sınava soktu. Görevliler durumu fark edince skandal ülke sınırlarını aştı. Abu El Nomros’ta yer alan eğitim enstitüsünde fark edilen olayın ardından Mostafa Mohamed’in arkadaşı gözaltına alındı.

Mısırlı golcü hakkında soruşturma açıldığı, Mısır Milli Takımı Afrika Kupası’ndan döndüğünde Galatasaray’ın futbolcusu hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

“YARDIM ETMEK İSTEDİM”

Öte yandan gözaltına alınan Mostafa Mohamed’in arkadaşı, ilk ifadesinde “Ülkemizi temsil eden Mostafa Mohamed’e geleceği konusunda yardım etmek istedim. Başka bir amacım yoktu” dedi.

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