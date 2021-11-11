Motivasyonla çiftçi gübre alabiliyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin sorunlarını dile getiren muhalefete, “Çiftçi para kazanamıyor gibi şeyler deme şansımız yok. Çiftçinin moral motivasyona ihtiyacı var” dedi.

Erdoğan SÜZER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, artan girdi fiyatları karşısında büyük hüsran yaşayan çiftçinin zarar etmediğini, en önemli ihtiyacının moral ve motivasyon olduğunu söyledi. Tarımda yaşanan sorunların öne çıkarılıp sürekli olumsuzlukların gündeme getirilmesi nedeniyle çiftçinin moralinin bozulduğunu belirten Pakdemirli, çiftçinin zarar etmediğini, aksine kâr ettiğini iddia etti. Destek bekleyen çiftçiye moral öneren Pakdemirli’ye yanıt CHP Milletvekili Süleyman Girgin’den geldi. Girgin, “Çiftçiye vereceğiniz moral ve motivasyonla kaç kilo gübre alınır sayın Bakan? Çiftçi elektrik ve doğalgaz faturalarını, vergilerini moral motivasyonla ödeyeyim derse kabul eder misiniz?” diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Bekir Pakdemirli, gübre ve ilaç fiyatlarında artış olduğunu, ancak benzer şekilde enerji ve doğalgaz fiyatlarının da 3 kat arttığını sorunun sadece tarımda yaşanmadığını ifade etti. Pakdemirli, “Önemli olan çiftçimizin köylümüzün moralini yüksek tutmak. Elbette devlet olarak bizim de katkımızı yapmamız gerekiyor. Ancak bu dönemde tarımın paydaşlarının da moralini bozmamız gerekir. Her gün, çiftçi bitti, çiftçi para kazanamadı deme şansına sahip değiliz. Tarımda pozitif hava estirme sorumluluğumuz var” dedi.

İTHALATA PARA VAR

CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “Çiftçiye gelince, ‘Elimizde olsa daha fazlasını verirdik, ama yok siz moral ve motivasyonla yetinin’, ithalata gelince, ‘Paramız var ki alıyoruz’ diyorsunuz. Çiftçi sizden moral motivasyon değil, somut destek bekliyor. Dilek, temenniyle, moral motivasyonla kotarmaya çalıştığınız tarım politikalarıyla 7 bin yıldır tarım yapılan toprakları tarım ithalatçısına dönüştürdünüz. Hazine garantili desteklerin 10’da 1’ini tarıma verseydiniz çiftçi bu kadar perişan olmazdı” dedi.

Bakan Pakdemirli, çiftçinin zarar ettiği iddialarının aksine çiftçinin zarar etmediğini, kâr ettiğini savundu. 1.71 lira maliyeti olan buğdayı ortalama 2.5 liraya aldıklarını, şu anda da tam ekim zamanındaki maliyetin de 2.1 ila 2.3 lira olduğunu belirten Pakdemirli, “Maliyeti 1.85 lira olan arpa ortalama 2.36’ya, 3.68 lira olan çeltik 4.70’e satılmış. Maliyeti 1.48 lira olan mısır 2.60’a, 5.19 maliyetli nohut 6’ya, kırmızı mercimek 6.23 maliyet, 7.80 ortalamaya satılmış. Kuru fasulye 6.32 maliyet, 8 liraya satılmış; yağlık ayçiçeği 3.11 lira maliyet, 5.10 liraya satılmış. Biz çiftçimiz adına memnuniyet duyarız, 2 lira kazanmış bundan” diye konuştu.