MotoGP’de sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix’sine ‘Corona virüsü’ engeli!

MotoGP’de 8 Mart’ta başlaması planlanan yeni sezon heyecanına Corona virüsü damga vurdu. Sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix’si, İtalya’da Corona virüsü kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Yapılan resmi açıklamada MotoGP’de yer alan pekçok takımın İtalya’da fabrikalarının ve takım merkezlerinin bulunması nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtildi. Açıklamada “İtalya şampiyonada ve MotoGP klasmanında hem pist içinde hem de pist dışında hayati bir rol oynuyor ve bu sebepten ötürü en üst klasman yarışı olan MotoGP yarışının iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Moto2 ve Moto3 kategorilerinde yarışacak olan takımların halihazırda bir haftadır Katar’da bulunması nedeniyle Moto2 ve Moto3 yarışları yapılacak. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci yarışı da 14-15 Mart tarihlerinde Katar’da yapılacaktı ancak bu yarışın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Aynı zamanda MotoGP’de sezonun ikinci yarışı olan Tayland Grand Prix’si için de benzer bir senaryo yaşanabileceği konuşuluyor.