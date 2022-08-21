Motokuryeden 3 kişiye meydan dayağı

İstanbul Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye tarafından fena halde dövüldü. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulundu. O sırada motorunu park eden motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek birine yumruk attı.

Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

BOKS MAÇINI ARATMAYAN KAVGA KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle de kavganın son bulduğu görülüyor. (İHA)

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