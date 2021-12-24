Motorin ve LPG’de indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruşluk pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşeceği açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) akaryakıt ürünlerindeki ÖTV düzenlemesiyle ilgili paylaşımına göre, bu gece yarısında itibaren benzinde 41 kuruş, motorinde 40 kuruş ve LPG’de 1 lira indirim gerçekleşecek.

Açıklamada “İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.

POMPA SATIŞ FİYATLARINDA İNDİRİM

EPGİS’in yaptığı ikinci paylaşıma göre, bu gece yarısından itibaren LPG’de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşeceği kaydedildi.

İndirimlerin ardından LPG’nin litre fiyatı Ankara’da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul’da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir’de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul’da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir’de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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