Motorine indirim geldi

Yazan:
Alaturka Online
-

Motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidildi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 16:23 – 30 Kasım 2021 Güncellenme: 16:31 – 30 Kasım 2021

Motorine indirim geldi

Dolardaki yükselişle geçen hafta tarihi artış kaydeden akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki indirimin etkisiyle ilk indirim geldi.

EPGİS’in duyurusuna göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidildi.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,83 TL’den 9,39 TL’ye, İstanbul’da 9,77 TL’den 9,33 TL’ye, İzmir’de 9,85 TL’den 9,41 TL’ye gerileyecek.

Fiyatlar il, ilçe ve akaryakıt bayilerine göre farklılık gösteriyor.

Motorine 24 Kasım’da 1,06 TL zam gelmişti.

Prens rüzgarı kısa sürdü: Dolar yeniden 13 TL'yi aştı İlginizi Çekebilir Prens rüzgarı kısa sürdü: Dolar yeniden 13 TL’yi aştı Dövizdeki artış cep telefonu aksesuarı piyasasını vurdu: Suçlusu biz değiliz İlginizi Çekebilir Dövizdeki artış cep telefonu aksesuarı piyasasını vurdu: Suçlusu biz değiliz Merkez Bankası'nda ayrılık İlginizi Çekebilir Merkez Bankası’nda ayrılık

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?