Motosiklet iki gencin sonu oldu

Çorum’da kaldırıma çarparak devrilen motosikletten savrulan Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert (25) hayatını kaybetti
Kaza Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici ve Serdar Cömert’in bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı’nın önünde kaldırıma çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. (DHA)