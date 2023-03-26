Motosiklet kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı

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Alaturka Online
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı’nda H.C.D. yönetimindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpıştı.

Ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

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