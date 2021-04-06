Motosiklet sürücüsü Karakaşoğlu'nun trafik kazası sonucu ölümüyle ilgili davada karar

ANKARA (AA) – Ankara'da, otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun ölümüne neden olmakla suçlanan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını paraya çevirerek, sanığın 42 bin lira ödemesine karar verdi.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Çelebi ve Karakaşoğlu'nun ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Çelebi, daha önceki beyanlarına ekleyeceği bir husus olup olmadığını soran hakime "hayır" karşılığını verdi.

Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu sabit bulup Doğa Zeynep Çelebi'yi 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki halini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü. Suçun işleniş özelliği ile sanığın sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alan hakim, taksirli suçtan verilen hapis cezasını paraya çevirerek, sanığın 42 bin lira adli para cezası ödemesine hükmetti.

Mahkeme, sanığa verilen para cezasının birer ay arayla 20 eşit taksit halinde ödenmesini kararlaştırdı. Sürücü belgesi 2 yıl 11 ay boyunca geri alınan sanık hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.

– Kovuşturmanın geçmişi

Çankaya Mutlukent Mahallesi'nde 3 Eylül 2019'da, özel bir üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Çelebi'nin kullandığı otomobil, çalıştığı pizzacıdan evine dönen Metehan Karakaşoğlu'nun (20) kullandığı motosikletle çarpışmıştı.

Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Çelebi, sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuksuz yargılanan Çelebi, davanın ilk celsesindeki savunmasında, hızlı olmadığını, motosikleti görmediğini ve olay sırasında neye çarptığını anlamadığını söylemişti.