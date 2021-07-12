Motosikletli genç düğün dönüşü feci şekilde can verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı Bodrum şehir merkezinde arkadaşın düğününe katılan 19 yaşındaki müzik setleri tamircisi Durmuş Kaan Babacık kullandığı motosiklet ile yaşadığı Çamlık Köyü’ne dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalara çarptı.

Yoldan geçenlerin yerde gördüğü motosikletin ardından sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Babacık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

“KASKI OLSAYDI KURTULABİLİRDİ”

Kazadan sonra açıklama yapan Babacık’ın amcasının oğlu Aykut Babacık, “Durmuş kuzenim, düğünde eğlenmiş, biraz alkol de almışlar, sonra yola çıkmış. Ama başında kaskı yokmuş. Taş ocaklarını geçince orada bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, yuvarlanıp kayalara kafasını çarpmış, olay yerinde duran kalbi çalıştırıldı, hastaneye yetiştirildi ama yaşama tutunamadı. Acımız çok büyük. Durmuş kask taksaydı, belki de bu ölüm gelmeyecekti” diye konuştu.