Motosikletli kuryeler deprem bölgesinde tek yürek oldu

Cem YILDIRIM/ANKARA

Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Teke, deprem bölgesi Hatay’a yardım götüren Ankaralı motosikletli kuryeler adına konuştu.

Aydın Teke, canla başla çalıştıklarını, ellerinden gelen yardımları yaptıklarını ifade etti ve “Bir kez daha tüm Türkiye kuryelerin ne kadar cefakâr ve fedakâr olduklarını gördü. Bizleri yeri geldi hor gördüler, yeri geldi hakir gördüler, yeri geldi yok saydılar… Her zaman olduğu gibi yine tek yürek olduk, bir olduk, biz olduk” dedi. Teke, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER VARDI

– Derneğimiz için değil gönlümüzden geldiği için yardıma koştuk. Depremin ilk günü Ankaralı motosikletli kurye kardeşlerimiz, iki teker sevdalıları ile kendi imkânlarımız ve hayırseverlerin destekleri ile 10 çekici, 1 tır, 3 otobüs, 2 servis aracı ile 250 kardeşimiz ile Hatay’a gitmek üzere yola çıktık. Deprem bölgesi Hatay’a geldiğimizde orada görmek istemediğimiz sahneler vardı. Annesini arayan çocuklar, ailesini kaybetmiş insanlar kaldırımlar ceset dolu ne yapacağımızı şaşırdık.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ARKADAŞLARIMIZ GELDİ

– Türkiye geneli tüm kurye konfederasyonları, dernekler ve motosiklet kulüpleri başta olmak üzere grup halinde bireysel gidenlerle birlikte binlerce kurye kardeşlerimiz ile 10 ilimize intikal ederek canla başla mücadele edip, ulaşılamayan zorlu yerlere ulaştık. Türkiye’nin her yerinden motosikletli kuryeler akın etti. Deprem bölgelerine gelen yardım tırlarına destek verdik. Yardım kolilerini aldık. Girmediğimiz köy kalmadı. Çocuk bezi, bebek maması, battaniye, hazır gıdalar ve su… Her bölgeye dağıtım sağladık. Aç kalan depremzedelere her türlü yardımı yaptık elimizden geldiği kadarıyla.

TEMİZLİK VE HİJYEN MALZEMELERİ DAĞITTIK

– Antakya’da bulunan köylere girdik. Temizlik ve hijyen malzemeleri çoğunluk olup dağıtımını sağladık. Gıda, giysi, yakacak, ilaç, oyuncak, bisküvi, çikolata, çocuk bezi ve maması, kadınlar için hijyenik pedler vb. İhtiyaç malzemeleri dağıttık. Sağlıkçıları, İtfaiyecileri, AFAD personellerini taşıdık. Herkese Allah yardım etsin. Rabbim yaşatmasın kimseye böyle bir acı…

HOR GÖRÜLDÜK, YOK SAYILDIK

– Aramızdan hiçbir kimse sormadı, “Biz orada ne yapacağız? Nerede kalacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Benzin bulabilecek miyiz? Ne zaman nasıl geleceğiz? Ya da geri dönebilecek miyiz? Kaç gün kalacağız?” diye. Bir kez daha tüm Türkiye kuryelerin ne kadar cefakâr ve fedakâr olduklarını gördü. Bizleri yeri geldi hor gördüler, yeri geldi hakir gördüler, yeri geldi yok saydılar…

– Her zaman olduğu gibi yine tek yürek olduk, bir olduk, biz olduk. Biz olmaya da devam edeceğiz. Hiç durmadan Ankara’ya gelen depremzedelerimizin yerleştikleri adreslere yine gönüllü olarak hayırseverlerin yardımlarını götürmeye devam edeceğiz.