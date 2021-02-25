Motosiklette organizasyonlar mayıs ayında başlayacak

AFYONKARAHİSAR (AA) – Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonlarının mayıs ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Akülke, Afyonkarahisar'da termal bir otelde "spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla düzenlenen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolasıyla 2020 yılının ekonomi ve spor alanında dünyada kayıp bir sene olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'de Afyonkarahisar'ın spor alanında çok büyük bir ivme kazandığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Kovid-19 nedeniyle buradaki etkinliklere bir yıl ara verdik. Devletimizin aldığı büyük tedbirlerle birlikte hızla devam eden aşılama çalışmaları ile inşallah mayıs ayından itibaren bu Kovid-19 salgınını bertaraf edeceğimizi ümit ediyoruz. Normalleşme sürecinin de ilk adımlarını atacağız. TMF olarak biz de bütün organizasyonlarımızı mayıs ayından itibaren başlatacağız."

Akülke, 2021 yılında "spor, turizmin geleceğidir" sloganının Afyonkarahisar'la bütünleşeceğini vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Kovid-19 salgını dolayısıyla 2020 yılının istedikleri gibi olmadığını ama bu sene spor turizmi ve kültürel etkinliklere daha çok ağırlık vereceklerini anlattı.

2021 yılında Afyonkarahisar'da spor turizminde ciddi etkinliklere imza atacaklarının altını çizen Zeybek, "Bu yıl, Dünya Motokros Şampiyonası'nı daha güzel organizasyonla halkımızla buluşturacağız. Bunun yanında yine, Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası ile Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı da düzenleyeceğiz. Mart ayından da Türkiye'deki 60'a yakın off-road kulüpleriyle bir çalışma yapacağız. Buradaki tarihi ve doğal güzelliklerimizin tanıtımı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybek, mayıs ayında da Türkiye'deki motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren bir toplantının Afyonkarahisar'da yapılacağını ve "Frigya"da gezi organizasyonları yapacaklarını aktardı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Uluslararası Kamp ve Karavan Merkezi'nin de oluşturulacağına dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"TMF, ülke genelinden 72 kulüp temsilcisi ve kurullarının katılacağı 2021 İstişare Toplantısı'nı ilk kez şehrimizde yapacak. Afyonkarahisar'ı spor turizminde hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile diğer spor federasyonlarımızı kongre ve toplantı organizasyonlarında ciddi altyapıya sahip Afyonkarahisar'a davet ediyoruz."

Toplantıda, Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan ile ECC Tur Genel Müdürü Ercan Gündoğdu da birer konuşma yaptı.