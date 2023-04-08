Mounir Chouiar’dan Trabzonspor kalesine füze! Uğurcan Çakır çaresiz kaldı…

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Selçuk İnan yönetiminde Süper Lig’in 26. haftasında oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasının 11’ine göre Trabzonspor karşısında 2 değişikliğe gitti. Özdeş; Ryan Donk ve Ali Gholizadeh yerine Tarkan Serbest ve Mustafa Eskihellaç’a görev verdi.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Mustafa Eskihellaç, lacivert-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Özdeş, bordo-mavililer karşısında 25 yaşındaki futbolcuya 11’de ilk kez görev verdi.

Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısına; Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa Eskihellaç, Mounir ve Fall 11’i ile çıktı.

TOPUN BAŞINA GEÇEN İSİM MOUNIR CHOUIAR

Maça çok iyi başlayan Lacivert Beyazlılar, 28. dakikada Doğucan Haspolat’ın Valentin Eysseric’e yaptığı faul sonrası kaleyi karşıdan gören bir açıdan serbest vuruş kazandı, topun başına Mounir Chouiar geçti.

UĞURCAN’I ÇARESİZ BIRAKTI! SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK

24 yaşındaki Fransız oyuncu, attığı muhteşem şutla kaleci Uğurcan Çakır’ı avlamayı başardı ve takımını öne geçiren isim oldu. Ara transferde takıma katılan yıldız hücumcu, Kasımpaşa formasıyla 2. golünü atarken Süper Lig kariyerinde ilk kez frikikten ağları sarsmayı başardı.

BU SEZON 2. KEZ…

Mounir’in şık golüne engel olamayan Trabzonspor, bu sezon 2. kez serbest vuruştan kalesinde gol gördü. Hatırlanacağı üzere Eylül 2022’de Adana Demirspor’un Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın açılış golünü Kevin Rodrigues kaydetmişti. Emre Akbaba’nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan’ı mağlup etmişti.