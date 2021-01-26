Mourinho, Lampard görevden alındığı için üzgün

İSTANBUL (AA) – İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea'nin Frank Lampard'ın görevine son vermesi hakkında "modern futbolun gaddarlığı" yorumunu yaptı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) 4-1 kazandıkları Wycombe maçının ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Bir meslektaşım işini kaybettiği zaman hep üzülürüm. Frank sadece bir meslektaş değil, kariyerimde de önemli bir kişi. Bu yüzden oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Lampard'ın şu anda ailesi ve yakın arkadaşları dışında kimseyle konuşmak istemeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Bu, futbolun, özellikle de modern futbolun gaddarlığıdır. Teknik direktör olduğunuzda er ya da geç bunun (görevden alınma) sizin de başınıza geleceğini bilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea, geçen sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Lampard ile kulübün beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle yollarını ayırmıştı.