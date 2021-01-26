“Mozart” gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

ANKARA (AA) – Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesi, THY uçağıyla Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul'a getiriliyor.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmek üzere Librevil'den THY uçağıyla yola çıktığı bildirildi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cenazenin saat 03.30-4.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olacağını belirtti.
Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferiyle saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi.
Azerbaycan uyruklu gemicinin cenazesi, bugün özel uçakla Port Gentil'den Librevil'e nakledilmişti.
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.