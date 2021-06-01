MS çaresiz bir hastalık değildir!..

Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bulgularla seyreden, miyelin denilen sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturan bir hastalıktır. Hastaların çoğunda ataklar ve düzelmelerle, küçük bir grupta ise sürekli olarak ilerleyici belirtilerle seyreder. Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksel Siva ve Türkiye MS Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melih Tütüncü, ‘Dünya MS Günü’nde hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte o açıklamalar:

EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ

MS, görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi göz bozuklukları, bir kolda bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar kaçırma ya da yapamama gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Sıklıkla 20-40 yaş arasında başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Alevlenme ve düzelmelerle seyreder. MS ayrıca birçok hastalığı taklit edebilir bu nedenle tanıda ve ayırıcı tanıda MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi yararlı yöntemlerdir.

SİGARA VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TETİKLEYEBİLİR

MS hastalığında temel neden vücudun immün sisteminin kendi yapı ve hücrelerine saldırmasıdır. Genetik yatkınlık dışında MS hastalığının ortaya çıkışında enfeksiyonlar, D vitamini eksikliği, sigara gibi çevresel faktörler tetikleyici olabilir. Sigaranın ve D vitamini eksikliğinin hastalığın ortaya çıkışında, hastalık seyrinde ve tedavi yanıtında olumsuz etkisini gösteren kanıtlar giderek artmaktadır.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

MS ile ilgili doğru bilinen yanlışlar şöyle sıralanabilir:

■ Multipl Skleroz bulaşıcı bir hastalık değildir.

■ Ailesel yatkınlık bazı hastalarda tanımlansa da yalnızca genetik geçişli bir hastalık olduğu söylenemez.

■ MS çocuk sahibi olmayı engellemez. MS hastaları toplumun diğer bireyleri gibi aile kurabilir.

■ Öldürücü ve çaresiz bir hastalık değildir. Gelişen yeni yöntemlerle MS’in ilerlemesini yavaşlatan tedaviler mevcuttur.

■ Hastalığın ortaya çıkış teorileri arasında psikolojik stres de vardır.

■ Çaresiz bir hastalık değildir. Gelişen yeni yöntemlerle MS’in ilerlemesini yavaşlatan tedaviler mevcuttur.

■ Covid-19 pandemisi MS hastaları için de risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla aşı yaptırıp tedbirlere çok dikkat etmeliler.