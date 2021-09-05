MSB: 1 Ocak’tan itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 6’sı büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise bin 865 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bir dizi açıklama yapıldı. Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan’da başlayan ve Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

İRAN SINIRINDAKİ KAÇAK GEÇİŞLER

Afganistan’daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını da ifade eden bakanlık, İran sınır hattında 2021 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 68 bin 353 şahıs engellenmiş, bin 78 şahıs yakalandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandığını, 25 bin 186 şahıs ise hududu geçemeden engellendiğini kaydetti. Açıklamada yakalanan bu şahısların 54’ünün FETÖ olmak üzere toplam 75’inin terörist olduğu belirtildi.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016’dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edildiği duyurulan açıklamada, bin 425 personel hakkında ise idari süreç devam ettiği ifade edildi. 1 Ocak-03 Eylül 2021 tarihleri arasında; 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarıldığı kaydedilen açıklamada “617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir” denildi.