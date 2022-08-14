MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yazan:
Alaturka Online
-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?