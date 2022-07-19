MSB: 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi

Yazan:
Alaturka Online
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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi” denildi.

Yayınlanma: 18:01 – 19 Temmuz 2022 Güncellenme:

MSB: 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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