MSB: 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.