MSB: 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Yazan:
Alaturka Online
-

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yayınlanma:

MSB: 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün yaşanan çatışmada P. Ütğm. Serkan Erkuş şehit olmuştu. MSB yaptığı paylaşımla şehidimizin kanının yerde kalmadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. (DHA)

Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir şehit İlginizi Çekebilir Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir şehit

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?