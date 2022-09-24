MSB: 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün yaşanan çatışmada P. Ütğm. Serkan Erkuş şehit olmuştu. MSB yaptığı paylaşımla şehidimizin kanının yerde kalmadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. (DHA)