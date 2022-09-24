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MSB: 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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MSB: 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün yaşanan çatışmada P. Ütğm. Serkan Erkuş şehit olmuştu. MSB yaptığı paylaşımla şehidimizin kanının yerde kalmadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. (DHA)

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